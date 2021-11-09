Почему детей нельзя пугать "бабайками"

Одни из часто встречающихся детских страхов – это монстры и привидения.

В современном мире дети смотрят контент, который несет в себе разного рода страшилки, передает Zakon.kz.

По словам психолога Джамили Джахпараевой, родителям не стоит дополнительно пугать своих чад монстрами.

Родители часто для манипуляции пугают детей, говорят, что если они пойдут в темноту, то их заберет какая-нибудь "бабайка" или другой монстр. Не стоит так делать, дети и так любят по телевизору посмотреть ужастики и пощекотать свои нервы, – сказала она ФАН.

По словам специалиста, это развивает в детях реальные страхи. Потом они плохо спят, часто просыпаются и плачут. Одни из часто встречающихся детских страхов – это монстры и привидения. Детям, наоборот, следует говорить, что монстры не существуют.

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