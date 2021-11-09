Касым-Жомарт Токаев посетит Стамбул

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул, сообщает Zakon.kz.

11-12 ноября президент с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, – отметил Берик Уали на странице в Facebook.

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч, – добавил пресс-секретарь президента.

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