Президент о модернизации страны: Все реформы тщательно обдумывались мною

Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам Национального курултая, заявил, что каждый принимает деятельное участие в реализации масштабных реформ и хорошо понимает логику происходящих преобразований, сообщает Zakon.kz.

Главная цель политической модернизации, уточнил он, это укрепление потенциала Казахстана, усиление готовности (резистенции) государственности к современным вызовам.

"Важны не формальные изменения, а положительная трансформация самой сути государственных институтов, улучшение их взаимодействия. Благодаря конституционным реформам 2022 года нами были приняты меры, направленные на выстраивание сбалансированной политической системы и повышение эффективности государственного управления. В целях укрепления верховенства закона и укоренения правовой культуры был учрежден Конституционный суд". Касым-Жомарт Токаев

Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, продолжил глава государства, изменил баланс судебных вердиктов в пользу граждан и предпринимателей, позволив им успешно отстаивать свои законные интересы.

Также, по словам Токаева, важным шагом в укреплении системы защиты прав граждан стало создание кассационных судов и получение Уполномоченным по правам человека конституционного статуса.

"Нами модернизирована система выборов и порядок формирования представительных органов власти, значительно усилено их политическое влияние и полномочия. Новая избирательная модель открыла дорогу в Парламент и маслихаты представителям разных идеологических взглядов и политических партий. Волна обновления прокатилась и по исполнительной власти после введения выборности сельских акимов. Важной конституционной новацией стал запрет родственникам главы государства занимать высокие, ключевые должности в системе управления". Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, сказал Токаев, комплексные изменения затронули все ветви власти – судебную, законодательную, исполнительную, причем как на центральном, так и на региональном уровнях.

"Более того, ощутимые перемены произошли и на уровне верховной власти – институте президентства. Все указанные реформы тщательно обдумывались мною, исходя из безусловного приоритета государственных интересов и благополучия народа. Поэтому все инициативы встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны. Убежден, для достижения положительного и стабильного результата необходимо следовать эволюционным путем, действовать поэтапно, адаптировать общество к новым политическим и экономическим реалиям". Касым-Жомарт Токаев

