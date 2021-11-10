Расходы бюджета: какие министерства и регионы не освоили крупные суммы

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие министерства не успевают освоить бюджет, передает корреспондент Zakon.kz.

Жамаубаев сообщил, что за 10 месяцев текущего года расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге.

Неисполнение составило 50 млрд тенге, из них 10 млрд тенге – экономия. Не освоено 40 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, внутренних дел и финансов. Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; позднее представление счетов к оплате в органах казначейства; длительное проведение конкурсных процедур, – добавил Жамаубаев.

Расходы местных бюджетов, по словам министра, составили 6,7 трлн тенге. Не исполнено 134 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 1 трлн 813 млрд тенге. Из них освоено 96,6%. Не исполнено 62 млрд тенге, в том числе экономия – 6 млрд тенге, не освоено 56 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, – резюмировал глава Минфина.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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