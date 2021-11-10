В Туркестанской области в результате драки в сауне погиб мужчина

Разбираться с обидчиками толпа родных пришла после того, как узнала, что подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе.

В Туркестанской области в результате массовой драки в сауне погиб мужчина. Родственники погибшего едва не устроили самосуд над охранниками заведения, передает Zakon.kz.

Толпа родных пошла на разборки после того, как узнала, что подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе, сообщает телеканал КТК.

Трагедия случилась неделю назад во время отдыха друзей. Между тремя мужчинами и охраной заведения завязалась перепалка, которая переросла в жестокую драку.

В результате скончался 27-летний Еламан Маликов.

Мы втроем вышли на улицу, а там толпа. На нас на каждого по три-четыре парня набросились. Стали избивать так, что мы просто сознание потеряли, – рассказал один из пострадавших в драке Болат Кудайбергенов.

По словам участников массовой драки, сотрудники охраны были очень жестоки. Очевидцы рассказали, что 27-летнего Еламана Маликова, упавшего на землю, пинали, прыгали на его голове. Позже он скончался.

Родственники решили пойти и лично разобраться после того, как стало известно, что подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе. Кроме того, пострадавшие возмущены тем, что за массовое избиение со смертельным исходом уголовное дело возбудили только на одного человека.

Эта сауна – заведение начальника районного управления полиции по Аль-Фарабийскому району Карабаева. Возможно, поэтому было оказано давление на полицию Сайрамского района. Полиция не выполнила никакую работу. По подозрению в убийстве моего брата, совершенному с особой жестокостью группой лиц, задержан лишь один человек! А судья Сайрамского районного суда вообще отправил подозреваемого под домашний арест, – сообщил брат покойного Айкен Маликов.

Позже последовало разъяснение судьи в соцсетях, почему подозреваемый до сих пор не за решеткой.

Суд, приняв во внимание раскаяние подозреваемого, а также наличие у него постоянного места жительства, принял решение применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление не вступило в законную силу, – написала судья Сайрамского районного суда Дина Тойжанова.

Пришедшим к сауне родственникам дверь так и не открыли. Родные погибшего заявили, что будут требовать особого рассмотрения дела, а также контроля судебного разбирательства со стороны прокуратуры.

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