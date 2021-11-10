Что оказывает давление на курс тенге, рассказал Досаев

Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса - Досаев.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства объяснил продолжающееся ослабление тенге на фоне роста цен на нефть, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на рост цен на нефть на 7,5%, до 84,4 доллара за баррель, за месяц национальная валюта ослабла на 0,3%, до 427,15 тенге за доллар, на фоне восстановления экономической активности и продолжающегося фискального импульса, – сообщил Досаев.

Также, по его словам, на фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения импорт российских товаров во втором квартале текущего года ускорился до 36,1% в годовом выражении с 2,4% в первом квартале текущего года. Это привело к ослаблению курса тенге к российскому рублю в октябре до 6,05 тенге за рубль, или на 3,4%.

Вместе с тем, подчеркнул спикер, повышение базовой ставки сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре на 75 млрд тенге, до 863 млрд тенге.

Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса. Устойчивый спрос на валюту на фоне роста импорта, ее ограниченное предложение и волатильность на внешних рынках продолжат оказывать давление на курс тенге, – резюмировал глава Нацбанка.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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