Рост цен в Казахстане – названы сроки стабилизации инфляции

Инфляционный фон остается высоким и устойчивым - Досаев.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал, что ожидается высокое инфляционное давление на Казахстан в 2022 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Досаев сообщил, что в мировой экономике продолжается восстановление, которое сопровождается ростом инфляции в результате обусловленных пандемией дисбалансов спроса и предложения, высоких цен на сырьевые и продовольственные товары.

По оценкам МВФ, инфляция в развитых и развивающихся странах нормализуется к середине 2022 года. Стабилизация инфляции может продлиться до 2024 года. По оценкам Национального Банка, инфляционное давление останется высоким в течение 2022 года в развивающихся странах, включая Казахстан, – добавил Досаев.

Дополнительное давление на инфляцию в Казахстане, по его словам, оказывает восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%).

Месячная инфляция в октябре составила 0,7%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 8,9%, прекратив рост впервые за последние шесть месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%. При этом непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг – с 6,8% до 6,9%. Продовольственная инфляция составила 0,7% на фоне сезонного роста цен на свежие овощи на 5,5% и яйца (7,2%). Цены на помидоры и огурцы выросли на 22%. Рост цен на яйца вызван сокращением объемов производства на птицефабриках, повышением стоимости кормов, а также возможной отменой субсидий с 2022 года, – пояснил глава Нацбанка.

Между тем, по его словам, непродовольственная инфляция за месяц составила 1% из-за скачка цен на дизтопливо. Оно подорожало на 16,6%, или 34 тенге. Значительный рост цен на дизтопливо не позволил снизить годовую инфляцию в октябре.

Инфляция же платных услуг составила 0,5% на фоне восстановления деловой активности и увеличения себестоимости в секторе услуг.

Несмотря на первые признаки стабилизации цен, инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым. На основании этих факторов в октябре Национальный Банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 9,75%, – резюмировал Досаев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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