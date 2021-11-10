Доллар подешевел на торгах

Курс доллара снизился на 0,86 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 428,35 тенге, снизившись на 0,86 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,3-429,7 тенге, евро – 496,3-498,3 тенге, рос. рубль – 6,04-6,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,08%, составив $84,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,31% – до $85,04 за баррель.

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