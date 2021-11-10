В Казахстане начнут регулировать мобильные платежи

Предприниматели активно принимают мобильные переводы как оплату за товары или услуги.

В Казахстане начнут регулировать мобильные переводы. Подробнее об этом рассказал член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергей Симонов, представляя поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что в последнее время предприниматели активно принимают мобильные переводы как оплату за товары или услуги. И некоторые из них не исполняют свои налоговые обязательства, не проводят фискализацию чеков, соответственно, не показывают обороты, скрывают доходы, уклоняются от уплаты налогов.

В законопроекте мы конкретизируем – что такое мобильные платежи. Сейчас у нас в Налоговом кодексе предусмотрены только две формы оплаты: наличными средствами и путем карточного перевода через терминалы с обязательным выбиванием фискального чека при предоставлении товаров, оказания работы и услуг, – сказал депутат.

По его словам, также дополнительно расширят полномочия между банками второго уровня и уполномоченными органами для обмена информацией по данным операций, проведенных через мобильные переводы.

Здесь банки должны будут дополнительно улучшить свои финансовые продукты, которыми пользуются субъекты предпринимательства. То есть необходимо разделить счета для ведения бизнеса, упростить процедуру фискализации чека при оплате мобильными переводами, улучшить мобильные приложения. Это позволит упростить процедуры ведения бизнеса предпринимателям и, соответственно, предоставлять ежеквартальную, полугодовую отчетность при уплате налогов. Для потребителей это будет дополнительной защитой их прав, – пояснил Симонов.

В целом поправки в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" были одобрены депутатами в первом чтении.

Среди прочих новшеств законопроекта:Первое – предлагается ввести нормы по предоставлению упрощенного порядка возврата НДС в размере до 80% при экспорте товаров субъектами бизнеса, которые осуществили конвертацию иностранной валюты в тенге не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.Второе – в целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом предлагается:

уведомлять налогоплательщиков физических лиц о предстоящих платежах и налоговой задолженности, в том числе через мобильные приложения банков и НАО "Правительство для граждан";

предоставить право исчислять налог на отдельные транспортные средства категории "А" по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности;

предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимости или под гарантию банка. Ввести ограничение на принятие в качестве залога жилье физического лица;

предоставить кредитным товариществам по аналогии с организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы расходов по созданию провизий;

упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность через камеральный контроль, без ликвидационной налоговой проверки;

предоставить второй способ уплаты акциза по алкогольной продукции – в день отгрузки алкогольной продукции при представлении обязательства о целевом использовании учетно-контрольной марки и банковской гарантии или залога имущества.

Третье – предлагается имплементировать в национальное налоговое законодательство нормы соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

регулировать мобильные платежи;

предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы госдоходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами, в пользу иностранных интернет–компаний.

Кроме этого, было предложено исключить из Налогового кодекса нормы по контрольному счету НДС, применяемому при возврате превышения НДС. Повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков за проезд иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении по территории Казахстана, с 20 до 30 МРП (87 510 тенге).

Тамила Языкова, Нур-Султан

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