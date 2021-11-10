В мобильных переводах появится новая функция "платежи"

Это не будет дополнительной нагрузкой для предпринимателей.

Вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев рассказал о новой функции, которая появится при оплате через мобильные приложения, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка "перевод". Должна появиться строка "платеж". Переводы осуществляются среди родственников, а платеж – за товары, работу и услуги. Он точно такой же, как вы бы заплатили наличными и карточкой, – пояснил Марат Султангазиев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это не будет дополнительной нагрузкой для предпринимателей. Ставки налогов, сроки уплаты, порядок отчетности останутся прежними.

Если перевели (физлицу. – Прим.), то вы не оставили возможность защитить свои права как потребителя, потому что вы перевели, а не купили что-то. Если бы купили, вам бы выдали чек, вы бы указали, что это оплата за товар и услугу. Впоследствии как потребитель вы бы могли предъявить требования по качеству товара, вернуть его. А тут вы потеряли свои права как потребитель. Маловероятно, что ИП, приняв не платеж, а перевод, отразит это в налоговой отчетности, – добавил вице-министр финансов.

Напомним, в Казахстане начнут регулировать мобильные переводы. Депутаты Мажилиса уже одобрили соответствующие поправки в первом чтении.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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