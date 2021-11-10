Авансовые платежи можно учитывать в счет уплаты таможенных пошлин и налогов

Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов.

В договор о Евразийском экономическом союзе внесены изменения, позволяющие минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности и упростить таможенное администрирование. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

Протоколом о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года внесены изменения в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Также можно провести зачет в счет уплаты налогов, по которым обязательство возникает при импорте товаров из третьих стран. Комитет госдоходов

В КГД отметили, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм таможенных платежей и налогов в отношении конкретных товаров.

Так, протокол предусматривает внесение изменений в части:

установления возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

определения срока, в течение которого на едином счете уполномоченного органа государства-члена должен производиться такой зачет;

приведение положений договора о Союзе в соответствие с терминологией, используемой в Таможенном кодексе ЕАЭС.

Ратификация протокола позволила:

минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин; упростить администрирование ввозных таможенных пошлин и иных платежей.

Изменения вступили в силу с 1 августа 2021 года.

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