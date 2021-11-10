С пятью погибшими шахтерами простились в Карагандинской области

На шахте каждый из погибших отработал от шести до 30 лет.

Траурная процессия прошла в шахтерском городе Абай, передает Zakon.kz.

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Как сообщает КТК, к домам погибших пришли не только родные, друзья и коллеги, но и едва ли не весь город. В последний путь они проводили Наиля Абдуллина, Николая Скитченко, Виталия Шмидта, Сергея Крауса и Алексея Супрунова. Похороны их товарища Сергея Корниенко назначены на 11 ноября: семья ждет приезда родственников.

На шахте каждый из погибших отработал от шести до 30 лет.

Всех товарищей мы знали. Мы все вместе работали, в один забой спускались. Наиль Абдуллин – это самый молодой, перспективный парень. Он был звеньевым. Всегда успевал в своих делах. Все опытные. Виталий Шмидт – он бригадиром был. В первую очередь – на честное расследование, чтобы все было по факту, – сказал подземный электрослесарь шахты "Абайская" Денис Нестеров.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров. Начато расследование.

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