Курс доллара опять растет

Доллар подорожал на 0,83 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 429,36 тенге, поднявшись на 0,83 тенге, передает Zakon.kz.

А евро, напротив, стал дешевле.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,5-430,9 тенге, евро – 493,1-495,1 тенге, рос. рубль – 6,03-6,08 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,29%, составив $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,30% – до $82,94 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!