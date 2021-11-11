Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Instagram появится оповещение "отдохнуть от просмотра ленты" 

Фото: pixabay.com 11 ноября 2021, 13:09

Воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.

Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты, передает Zakon.kz.

Работа над новой опцией Take a break уже ведется.

Воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.

Читайте также: В Instagram появятся платные подписки

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ