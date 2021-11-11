В Instagram появится оповещение "отдохнуть от просмотра ленты" 

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Воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.
Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты, передает Zakon.kz.
Работа над новой опцией Take a break уже ведется.
Воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.
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