В каких регионах Казахстана самая высокая инфляция

Значительный вклад в рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область.

Об инфляционных тенденциях в регионах страны в октябре 2021 года рассказал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Игорь Осипов, передает Zakon.kz.

По его словам, в октябре годовая инфляция сохранилась на уровне сентября, составив 8,9%, но в разрезе регионов инфляция осталась неизменной только в четырех регионах. В семи регионах она ускорилась, в шести – замедлилась.

Значительный вклад в рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цен (16,5% и 11,7%, соответственно). Игорь Осипов

При этом наибольшее ускорение отмечено в Туркестанской (с 9,2% в сентябре до 9,6% в октябре) и Северо-Казахстанской (с 8,4% до 8,7%) областях.

В остальных регионах изменение годовой инфляции было незначительным (+/-0,2%).

Годовая инфляция сложилась выше общереспубликанского уровня в семи регионах: в Мангистауской (9,9%), Карагандинской (9,6%), Туркестанской (9,6%), Атырауской (9,2%), Актюбинской (9,2%), Акмолинской (9%) и Жамбылской областях (9%).

Как отметил Осипов, в октябре месячная инфляция ускорилась, составив 0,7% (в сентябре – 0,4%).

Наибольший вклад в прирост цен внесли продовольственные товары (0,31 п.п.). Вклад непродовольственных товаров составил 0,25 п.п., платных услуг – 0,14 п.п.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,7% (в сентябре – 0,1%).

Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Восточно-Казахстанской (1,2%), Павлодарской и Северо-Казахстанской областях (по 1,1%).

Непродовольственные товары подорожали за октябрь на 1% (в сентябре – 0,6%).

Рост цен на дизельное топливо продолжился более высокими темпами (16,6%), чем в сентябре (3,8%).

Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской (на 25,9%) и Павлодарской (на 24,9%) областях, наименьший – в Кызылординской области (на 11,6%).

Платные услуги в октябре повысились на 0,5% (в сентябре – 0,7%).

Из услуг ЖКХ электроэнергия подорожала на 1,1%.

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