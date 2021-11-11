Как рост зарплат повлиял на цены, рассказали в Нацбанке

За январь – сентябрь 2021 года среднемесячная заработная плата выросла на 17,3% и достигла 241 218 тенге.

10 ноября глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что рост зарплат казахстанцев и восстановление деловой активности оказывают дополнительное давление на инфляцию в Казахстане. В Национальном банке разъяснили, что имелось в виду под взаимосвязью роста заработных плат и инфляции, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Бюро национальной статистики, за январь – сентябрь 2021 года среднемесячная заработная плата выросла на 17,3% и достигла 241 218 тенге.

Важно отметить, что данный темп роста заработной платы стал максимальным с начала пандемии COVID-19. При этом зафиксировано существенное повышение зарплат не только в номинальном, но и в реальном выражении, то есть за вычетом уровня инфляции. Так, за девять месяцев текущего года реальный уровень заработных плат в среднем по стране увеличился сразу на 8,8%. Подобный рост заработных плат в экономике Казахстана обозначил увеличение располагаемых доходов населения и, как следствие, формирование избыточного спроса на товары и услуги, – пояснили в Нацбанке.

Также добавили, что дополнительно ускоренный рост оплаты труда сказался на повышении себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг отечественными компаниями и соответственно на увеличении общих издержек производителей.

Как итог, конечные потребительские цены на товары и услуги получили дополнительный импульс для более быстрого удорожания как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Таким образом, прослеживается прямая связь между текущим ростом заработных плат в экономике Казахстана и повышением темпов потребительской инфляции, – заключили в Нацбанке.

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