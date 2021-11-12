Неожиданное осложнение после COVID-19 назвала невролог

После перенесенного COVID-19 может появиться жгучая боль в руках и ногах.

После перенесенной коронавирусной инфекции возможно появление жгучей боли в руках и ногах, передает Zakon.kz.

Невролог ПСПбГМУ имени Павлова Яна Кушнир рассказала о неожиданных последствиях COVID-19.

Научно подтвержденных обоснований, почему они возникают (симптомы - Прим. ред.), пока нет. Но, скорее всего, такие сенсорные полинейропатии связаны с поражением мелких сосудов, питающих нервы, – рассказала Кушнир в интервью "Доктор Питер".

Врач отметила, что коронавирус провоцирует тромбоз и влияет на эндотелий сосудов. Специалист предполагает, что по такому же механизму появляются симптомы жжения в руках и ногах.

Ученые ПСПбГМУ имени Павлова выяснили, что подобные проявления возможны в среднем через 21 день после перенесенной болезни. Вначале боль появляется эпизодически, ее выраженность постепенно начинает увеличивается, позже она становится постоянной.

Чтобы уменьшить болевые ощущения, пациентам назначают специальные рецептурные препараты. Интенсивность боли у всех разная – у кого-то сильная, а у кого-то такая, что позволяет принимать лекарства и продолжать работать, – рассказала Кушнир.

Доктор добавила, что симптомы уходят примерно через полгода, но у части пациентов они сохраняются длительное время.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!