Курсы валют на выходные: доллар дорожает, евро – дешевеет

Рубль тоже немного сдал позиции.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 429,59 тенге, поднявшись на 0,29 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 492,25 тенге (-0,75). Объем торгов – 50 млн евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9881 тенге (-0,0446). Объем торгов – 130 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,5-430,9 тенге, евро – 491,7-493,7 тенге, рос. рубль – 5,98-6,04 тенге.

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