Строительство BRT - участок улицы перекроют в Алматы

Движение автотранспорта по ул. Жандосова - от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева будет временно приостановлено из-за строительства BRT.

В Алматы участок ул. Жандосова временно перекроют из-за строительства BRT, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

В связи с дорожно-строительными работами в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT движение автотранспорта по ул. Жандосова - от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева будет временно приостановлено в ночное время в период с 23:00 12 ноября до 06:00 13 ноября, а также в период с 06:00 14 ноября до 06:00 15 ноября. пресс-служба УГМ Алматы

Также в ведомстве сообщили, что в период с 06:00 14 ноября до 06:00 15 ноября движение троллейбусных маршрутов №6, 11, 12 будет приостановлено.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. пресс-служба УГМ Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!