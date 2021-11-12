У казахстанских самбистов два "золота" в первый день мирового первенства

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Рахат Жананиет и Гульдана Альмуханбетова.

12 ноября в Ташкенте стартовал Чемпионат мира-2021 по самбо, сообщает Zakon.kz.

И сразу же на старте данных состязаний казахстанские спортсмены подтвердили статус одной из сильнейших команд мирового первенства. На счету отечественных самбистов четыре медали (два "золота", одно "серебро" и одна "бронза").

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Рахат Жананиет и Гульдана Альмуханбетова. Рахат Жананиет, выступавший в весовой категории до 64 кг, в финальной схватке досрочно победил таджика Хушкадама Хусравова.

Гульдана Альмуханбетова (54 кг) в упорном поединке за золотую медаль была сильнее Баярма Нехиитбатар из Монголии.

Серебряной медали чемпионата мира в категории "боевое самбо" удостоился Мади Райхан (98 кг). Казахстанец без особых усилий отдал первое место россиянину Расулу Магомедову, так как травма помешала ему выйти на главную схватку дня.

Медаль бронзового отлива примерил Болатбек Раимкулов (58 кг), выигравший поединок за третье место у марокканца Яссера Боухессауи. Куандык Шынасилов

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