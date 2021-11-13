Казахстанка продала младенца мужчине из России за $13 тысяч

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

В России завершили расследование уголовного дела в отношении казахстанки, которая продала своего ребенка в Красноярске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ГТРК "Красноярск", в марте прошлого года гражданка Казахстана приехала в Красноярск и родила ребенка в Центре охраны материнства и детства. После выписки она оформила доверенность и предоставила возможность директору компании "Дидилия" и его знакомым распоряжаться младенцем.

После возвращения в Казахстан женщина получила вознаграждение за проданного ребенка на сумму в 13 тыс. долларов.

Теперь уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд. Там его рассмотрят по существу.

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