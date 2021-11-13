Астанчанка обокрала мужчину на первом свидании

Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже телефона.

Полицейские Нур-Султана раскрыли кражу сотового телефона, сообщает Zakon.kz.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже телефона Samsung G2. Он рассказал, что после свидания с малознакомой девушкой у него пропал сотовый.

По словам пострадавшего, во время поездки в такси он познакомился с девушкой. Решив продолжить общение, он через несколько дней пригласил ее на свидание. После распития алкогольных напитков в кафе пара направилась в гостиницу. В номере, воспользовавшись тем, что парень уснул, подозреваемая совершила кражу сотового телефона, а затем покинула гостиницу, – говорится в сообщении на сайте МВД РК.

В ходе розыскных мероприятий полицейскими была задержана 30-летняя подозреваемая в краже, которая дала признательные показания. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.

Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным на территории столицы аналогичным преступлениям.

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