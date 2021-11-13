Какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере – с низовой метелью

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной – в виде дождя. На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере гололед с низовой метелью, на юге – туман, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области прогнозируются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области – туман, гололед, низовая метель, ночью на юго-западе усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе Костанайской области – гололед, на востоке усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на северо-востоке Актюбинской области – низовая метель, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 м/с.

В Туркестанской области синоптики прогнозируют усиление ветра днем на большей части до 15-20 м/с, в горных районах порывы до 23 м/с, на севере возможна пыльная буря, ночью и утром в горных, предгорных районах туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Карагандинской области – гололед, низовая метель, на юге – туман, на севере, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на юго-западе порывы до 23-28 м/с, ночью и утром в горных районах туман, гололед.

Днем в центре Кызылординской области, на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем +8°C, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°C, облачно.

Прогноз погоды на 14 ноября.

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