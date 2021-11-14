Казахстанские самбисты завоевали еще пять медалей на мировом первенстве

Представители Казахстана положили в копилку сборной еще две серебряные и три бронзовые медали.

Во второй день Чемпионата мира по самбо представители Казахстана положили в копилку сборной две серебряные и три бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Ажар Салыкова (65 кг) и Дилдаш Курышбаева (72 кг). Бронзовой медали удостоились трое парней – Айдын Дартаев (79 кг), Нуркен Домбаев (58 кг) и Адильбек Сеисов (64 кг).

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После двух дней соревнований в Ташкенте казахстанские самбисты имеют в своем активе 9 наград – два "золота", три "серебра" и четыре "бронзы". Мировое первенство завершится 14 ноября.

Куандык Шынасилов

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