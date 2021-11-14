49-летний мужчина погиб при пожаре в ВКО

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде.

В Глубоковском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб 49-летний житель ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, в одном из домов на улице Нагорной огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Пламя охватило личные вещи хозяев и постельные принадлежности в одной из комнат.

Прибывшие пожарные эвакуировали трех жителей дома, из сильно задымленной соседней квартиры спасли девочку 2007 года рождения. Одновременно в квартире, где был очаг пожара, обнаружили труп мужчины 1972 года рождения с признаками отравления продуктами горения, – прокомментировали в ДЧС ВКО.

В Департаменте по ЧС добавили, что огнеборцы ликвидировали пламя на площади два квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде.

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