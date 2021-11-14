Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере с низовой метелью, гололед, туман.

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 15 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной – в виде дождя. На большей части страны ожидается усиление ветра, на севере – с низовой метелью, гололед, туман, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15 м/с.

На западе и севере Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед.

В Туркестанской области на севере, западе в горных районах ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, на юге и в горных районах – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, временами – 30 м/с и более, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах туман, гололед, низовая метель.

Утром днем на севере Кызылординской области ожидается гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области, на западе, северо-востоке Мангистауской области, ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на севере, юге и востоке области – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

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