МВК рассматривает этот вопрос.

В Казахстане хотят расширить список тех, кто может вакцинироваться Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает Zakon.kz.

Сейчас мы ищем решение. В рамках МВК вырабатывается решение, может быть на этой неделе объявим, чтобы другие категории наших граждан имели возможность получить эту вакцину или ревакцинироваться, - сказал Мамин, отвечая на вопросы представителей СМИ.

10 ноября в Казахстан прибыло 379 тыс. доз этой вакцины. Всего страна закупила 4 млн доз, рассчитанных на 2 млн человек. Вакцина, которую производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, доступна пока подросткам, беременным и кормящим женщинам.

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