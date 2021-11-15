Ученые обнаружили негативное влияние кофе на почки

Были проанализированы данные двух проведенных исследований.

Согласно данным нового исследования, опубликованного в Клиническом журнале Американского общества нефрологов, кофе может негативно влиять на почки, передает Zakon.kz.

Целью исследования было выявление метаболитов в сыворотке крови, возникающих из-за употребления кофе, и изучение связи между этими метаболитами и возникновением хронической болезни почек.

В результате были проанализированы данные двух проведенных исследований.

В одном из них средний возраст участников составлял 54 года. 56% участников употребляли кофе ежедневно, а 32% – пили больше двух чашек в день. В другом исследовании средний возраст участников составлял 48 лет, 57% участников ежедневно пили кофе, а 38% – употребляли больше двух чашек в день, – говорится в статье.

Читайте также: Врач предупредила об опасности употребления кофе при COVID-19

Исследование показало, что в сыворотке крови участников было обнаружено 20 уникальных метаболитов, связанных с потреблением кофе. Три из них были связаны с возникновением хронических болезней почек. При этом уточняется, что один из них может способствовать благоприятным исходам для здоровья почек, а два других могут представлять собой потенциальный вред для этого органа.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!