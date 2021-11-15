Что нужно знать о маркировке обуви импортерам и владельцам таможенных складов

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Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане введена с 1 ноября 2021 года.
В Комитете государственных доходов МФ РК дали рекомендации владельцам таможенных складов, участникам внешнеэкономической деятельности, декларантам и всем заинтересованным лицам по дальнейшей их деятельности в связи с введением обязательной цифровой маркировки обуви, сообщает Zakon.kz.
Как известно, с 1 ноября 2021 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка обуви. Это значит, что с этого времени запрещено производство и ввоз обуви на территорию республики без кода Data Matrix.
Постановлением правительства РК Единым оператором маркировки и прослеживаемости товарных групп определено АО "Казахтелеком".
Цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, реализуемый на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так, обувь, импортируемая в Казахстан и соответствующая кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, подлежит обязательной цифровой маркировке.
Согласно Соглашению о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС предусмотрено, что маркировка товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию союза, осуществляется до помещения таких товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.
Следовательно, маркировка обувных товаров должна осуществляться на территории третьих стран либо на территории Республики Казахстан до завершения таможенной очистки, – пояснили в КГД.
Между тем Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" предусматривает, что с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, могут совершаться определенные операции, в том числе маркировка товаров.
Допуск представителей оператора и импортера на таможенный склад для проведения операций по маркировке товаров осуществляется на основании постоянного либо временного пропуска в соответствии со ст. 404 кодекса.
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Таможенный склад является площадкой, где могут осуществляться операции по маркировке. Взаимоотношения между импортерами и таможенными складами по нанесению маркировки регулируются гражданским законодательством РК.Роль таможенного органа в маркировке обуви
Таможенный орган предоставляет временный либо постоянный допуск на территорию таможенного склада импортеру и оператору. Допуск дается для совершения простых сборочных операций, а также прочих операций, связанных с маркировкой товара.
Единый оператор рекомендует таможенным складам, желающим осуществлять маркировку на территории складов:
Единый оператор рекомендует импортеру:
Печать кодов DataMatrix на принтерах должна соответствовать классу считываемости согласно стандарту ISO 15415 не ниже "C".
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