На трассе в Павлодарской области в ДТП погибли два человека

Одной из причин данного ДТП, возможно, стала ненадлежащая организация уборки снега.

На трассе в Павлодарской области произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

14 ноября в 10:40 на 72-ом километре автодороги Павлодар – Успенка – граница РФ 70-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21074, не выбрав безопасную скорость движения в условиях гололеда, совершил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 70-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-21074 от полученных повреждений скончались на месте происшествия. 49-летний водитель и 19-летний пассажир автомашины Volkswagen Passat с травмами госпитализированы в больницу, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК. Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции отметили, что одной из причин данного ДТП, возможно, стала ненадлежащая организация уборки снега. В рамках досудебного расследования также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организации, обслуживающей данную автодорогу.

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