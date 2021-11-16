У Саакашвили началась кровавая рвота – омбудсмен Украины

Она отметила, что консилиум второй день не пускают к экс-президенту, из-за чего ему не удается провести необходимые процедуры.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает украинский "24 канал".

Денисова заявила, что прибыла в Грузию, так как получила письмо от Саакашвили. Пока встретиться с политиком и проверить состояние здоровья ей не удалось, но омбудсмен встретилась с адвокатами Саакашвили.

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Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе рассказала ей, что у политика началась кровавая рвота и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога. Она отметила, что консилиум второй день не пускают к экс-президенту, из-за чего ему не удается провести необходимые процедуры.

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Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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