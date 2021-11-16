Некоторые казахстанцы не смогут вызвать экстренные службы с мобильных телефонов

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Вызов всех экстренных служб с мобильных временно недоступен в Костанайской области.
Вызов всех экстренных служб с мобильных телефонов временно недоступен в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
В связи с техническими работами в АО "Казахтелеком" вызов всех экстренных служб с мобильных устройств временно недоступен, кроме городских телефонов! – говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.
Для экстренного вызова необходимо звонить по номеру 8 771 772 5612.
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