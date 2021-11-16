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Некоторые казахстанцы не смогут вызвать экстренные службы с мобильных телефонов

Фото: ДЧС 16 ноября 2021, 08:59

Вызов всех экстренных служб с мобильных временно недоступен в Костанайской области.

Вызов всех экстренных служб с мобильных телефонов временно недоступен в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В связи с техническими работами в АО "Казахтелеком" вызов всех экстренных служб с мобильных устройств временно недоступен, кроме городских телефонов! – говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

Для экстренного вызова необходимо звонить по номеру 8 771 772 5612.

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