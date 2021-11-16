Подсолнечное масло подорожало сразу на 56% за год

Среди крупных городов страны литр подсолнечного масла дороже всего стоил в Атырау.

В Казахстане подсолнечное масло за год подорожало на 56%, сообщает Zakon.kz.

По данным исследователей, за январь – сентябрь 2021 года в стране произвели 131 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла – на 1,4% меньше, чем годом ранее. В то же время производство рафинированного масла увеличилось сразу на 29,7%, до 109,8 тыс. т.

В региональном разрезе по объему производства нерафинированного подсолнечного масла лидируют Восточно-Казахстанская (98 тыс. т), Костанайская (10,5 тыс. т) и Актюбинская (8,3 тыс. т) области, – говорится в отчете Energyprom.kz.

По выпуску рафинированного масла лидируют Шымкент (47,3 тыс. т), Восточно-Казахстанская область (40,4 тыс. т) и Алматы (17 тыс. т).

За полный 2020 год в стране произвели 351,3 тыс. т подсолнечного масла – на 9,7% больше, чем годом ранее.

По итогам восьми месяцев текущего года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 80,2%, против 75,6% в прошлом году.

На долю импорта соответственно пришлось 19,8%. В страну с начала года завезли 54,5 тыс. т масла – на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На экспорт отправили 58,5 тыс. т подсолнечного масла, минус 25,5% за год, – уточнили аналитики.

Реализация на внутреннем рынке достигла 217 тыс. т – на 23,8% больше, чем годом ранее.

В октябре 2021 года в магазинах и на базарах страны литр подсолнечного масла можно было приобрести за 767 тг – сразу на 56,2% больше, чем годом ранее. За месяц цены выросли на 0,3%, с начала года – на 29,9%.

Среди крупных городов страны литр подсолнечного масла дороже всего стоил в Атырау (836 тг), дешевле всего – в Петропавловске (664 тг).

В региональном разрезе цены в годовой динамике выросли сразу на 71,7% в ЗКО, на 70,9% – в Костанайской области, на 69,8% – в Акмолинской. Наименьший, хоть и значительный, годовой рост был зарегистрирован в Карагандинской области и столице – на 44,3% в каждом из регионов.

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