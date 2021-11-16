Сколько тонн нефти экспортировано Казахстаном на мировые рынки за 20 лет

С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировано более 750 млн тонн казахстанской нефти.

К 2023 году планируется довести пропускную способность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до 80 млн тонн нефти в год. Об этом на заседании, посвященном 25-летию КТК, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня КТК выступает примером слаженной и эффективной работы всех акционеров. С 2001 года через нефтепровод КТК на мировые рынки экспортировано более 750 млн тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза, до 67 млн тонн в год, – сказал Токаев.

По его словам, к 2023 году этот показатель планируется довести до 80 млн тонн.

В прошлом году КТК выплатил всю сумму займов акционеров, подтвердив свою финансовую устойчивость. В целом консорциум является ключевым элементом нефтегазового комплекса Казахстана, внося значительный вклад в экономическое развитие страны и обеспечение благосостояния граждан. Без всякого преувеличения, КТК – это мегапроект, и я надеюсь, что у него долгое будущее, – подчеркнул глава государства.

Токаев добавил, что реализация проекта придала мощный импульс таким крупным по мировым меркам месторождениям, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На них сегодня приходится 60% всей нефтедобычи страны. Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний.

Мы помним многолетние переговоры, которые потребовали больших усилий руководителей Казахстана и России для достижения компромисса между всеми его участниками. Предложенные Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 10 принципов партнерства заложили основу успешного функционирования консорциума. Это проект имеет для меня особое значение, поскольку я принимал личное участие в начале его строительства и запуска. Вагит Алекперов тоже принимал участие, недавно он мне вручил фотографии. Тогда мы выглядели несколько иначе, возможно, хуже, чем сейчас. Во всяком случае, мы помним, как проходила церемония открытия запуска данного проекта, – заключил президент Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!