Премьер провел переговоры с крупной китайской энергетической корпорацией

Премьер-министр Алихан Смаилов обсудил реализацию совместных проектов в энергетической сфере с вице-президентом корпорации China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) Чжао Чжэнсян, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что Казахстан планирует в ближайшие годы завершить объединение своей энергосистемы и обеспечить полное покрытие потребности экономики и населения в электрической энергии.

"В настоящее время реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году ввести свыше 1700 МВт. В этом году будет завершено восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1, что даст дополнительные 500 МВт уже в предстоящем осенне-зимнем периоде", – говорится на сайте правительства.

Вместе с тем планируется строительство новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется работа по модернизации Национальной электрической сети. Также в текущем году планируется завершение проекта по усилению электрических сетей Западной энергозоны и ведется разработка проекта по усилению электрических сетей Южной зоны.

"СМС уже имеет опыт инвестирования в Казахстане. Мы приветствуем намерение компании расширить свое присутствие путем участия в энергетических проектах", — сказал Алихан Смаилов.

Чжао Чжэнсян обозначил готовность СМС проработать совместные проекты на взаимовыгодных условиях и укреплять сложившееся сотрудничество в целом и назвал дискуссии демонстрацией "высокого интереса".

"Мы провели детальные дискуссии со своими партнерами и заручились поддержкой наших финансовых учреждений. Это демонстрирует наш высокий интерес. В случае реализации таких проектов мы заключим договоры с местными подрядчиками и поставщиками, чтобы внести свой вклад в развитие экономики Казахстана".

Ранее Смаилов ознакомился с ходом строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) "Туран" и "Юго-Восток" в Астане. Как пишет пресс-служба правительства, в настоящее время работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%.