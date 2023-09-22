Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанских бизнесменов взволновали закупки школьной формы

Какие проблемы волнуют казахстанских бизнесменов Фото: primeminister.kz
Закупки школьной формы по программе "Всеобуч" и пересмотр правил господдержки туристической сферы были в числе главных вопросов, которые бизнесмены Казахстана адресовали правительству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 сентября, министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по волнующим предпринимателей вопросам. О проблемах, беспокоящих бизнесменов, рассказали министру представители НПП "Атамекен".

Среди вопросов, которые обсуждали на совещании, были:

  • приобретение школьной формы у отечественных товаропроизводителей по программе "Всеобуч";
  • методика подушевого финансирования дошкольного образования;
  • пересмотр сроков приема заявок и изменение требований по мерам господдержки в туризме.
"На повестке дня также рассмотрели вопрос о разработке механизма возмещения затрат на подведение инфраструктуры к туристским объектам, которые возводят инвесторы на особо охраняемых природных территориях и приоритетных туристских территориях", – отметили в пресс-службе правительства.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал поручения государственным органам. Он отметил, что нужно оперативно и качественно рассмотреть проблемы бизнесменов и выявить барьеры, которые мешают развитию предпринимательства в стране.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными предпринимателями, которая прошла в Акорде 12 сентября, отметил наличие системных проблем в сфере казахстанского среднего бизнеса.

Читайте также

Газодобывающее предприятие в ВКО заставили заплатить в бюджет 6 млрд тенге
Компанию по добыче газа обязали заплатить 6 млрд тенге в бюджет Казахстана
Правительство отказалось спасать от разорения казахстанских производителей семян подсолнечника
Не пошли навстречу: в Казахстане не стали снижать пошлину на семена подсолнуха по просьбе бизнеса
Никита Дробны
Правительство РФ Жамаубаев Ерулан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления