Казахстанских бизнесменов взволновали закупки школьной формы
Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 сентября, министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по волнующим предпринимателей вопросам. О проблемах, беспокоящих бизнесменов, рассказали министру представители НПП "Атамекен".
Среди вопросов, которые обсуждали на совещании, были:
- приобретение школьной формы у отечественных товаропроизводителей по программе "Всеобуч";
- методика подушевого финансирования дошкольного образования;
- пересмотр сроков приема заявок и изменение требований по мерам господдержки в туризме.
"На повестке дня также рассмотрели вопрос о разработке механизма возмещения затрат на подведение инфраструктуры к туристским объектам, которые возводят инвесторы на особо охраняемых природных территориях и приоритетных туристских территориях", – отметили в пресс-службе правительства.
По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал поручения государственным органам. Он отметил, что нужно оперативно и качественно рассмотреть проблемы бизнесменов и выявить барьеры, которые мешают развитию предпринимательства в стране.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными предпринимателями, которая прошла в Акорде 12 сентября, отметил наличие системных проблем в сфере казахстанского среднего бизнеса.