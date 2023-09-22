Казахстанских бизнесменов взволновали закупки школьной формы

Закупки школьной формы по программе "Всеобуч" и пересмотр правил господдержки туристической сферы были в числе главных вопросов, которые бизнесмены Казахстана адресовали правительству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 сентября, министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по волнующим предпринимателей вопросам. О проблемах, беспокоящих бизнесменов, рассказали министру представители НПП "Атамекен".

Среди вопросов, которые обсуждали на совещании, были:

приобретение школьной формы у отечественных товаропроизводителей по программе "Всеобуч";

методика подушевого финансирования дошкольного образования;

пересмотр сроков приема заявок и изменение требований по мерам господдержки в туризме.



"На повестке дня также рассмотрели вопрос о разработке механизма возмещения затрат на подведение инфраструктуры к туристским объектам, которые возводят инвесторы на особо охраняемых природных территориях и приоритетных туристских территориях", – отметили в пресс-службе правительства.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал поручения государственным органам. Он отметил, что нужно оперативно и качественно рассмотреть проблемы бизнесменов и выявить барьеры, которые мешают развитию предпринимательства в стране.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с отечественными предпринимателями, которая прошла в Акорде 12 сентября, отметил наличие системных проблем в сфере казахстанского среднего бизнеса.