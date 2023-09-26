Казахстан готов производить тысячи тракторов и комбайнов вместе с Беларусью

Казахстан и Беларусь могут углубить сотрудничество в агропромышленной, индустриальной, строительной и других сферах. Об этом объявили премьер-министр РК Алихан Смаилов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 26 сентября, встреча глав правительств состоялась перед выставкой "ИННОПРОМ. Казахстан". Алихан Смаилов и Роман Головченко обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Алихан Смаилов отметил, что Беларусь – важный партнер для Казахстана: в 2022 году товарооборот между странами увеличился на 23%, превысив 1 млрд долларов. Оба государства рассчитывают продолжать и наращивать сотрудничество, в первую очередь промышленную кооперацию. Уже реализованы восемь проектов общей стоимостью около 180 млн долларов, еще два проекта на 19 млн долларов – на стадии реализации. Сейчас профильные ведомства двух государств обсуждают перспективы запуска четырех новых проектов более чем на 100 млн долларов.



"Казахстан заинтересован в развитии индустриального сотрудничества, реализации новых совместных проектов и расширении мощностей действующих производств", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Роман Головченко также указал, что у Казахстана есть большой потенциал для совместного с Беларусью производства сельскохозяйственной техники, а также для сотрудничества в агропромышленной отрасли, выпуске пожарно-спасательной техники и сфере строительства.

"Действующие совместные производственные мощности уже позволяют изготавливать в Казахстане до 10 тыс. тракторов и до 1 тыс. комбайнов в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку этих проектов", – сказал Роман Головченко.

Ранее Алихан Смаилов высказался об инновационных проектах и инженерах будущего на выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".