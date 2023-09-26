Повысят ли тариф на вывоз мусора в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве 26 сентября оценил возможность повышения тарифов на вывоз мусора в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что в среднем за год в Казахстане накапливается 4,5 млн тонн мусора. При этом, по его словам, сегодня перерабатываются лишь 25-27% твердых бытовых отходов.

"Все мы понимаем, что сегодня в стране есть проблема с отходами. Мы сегодня докладывали, что только с мая зафиксировали 5575 несанкционированных свалок. И на самом деле одна из проблем все-таки – это, конечно, тарифы, почему не идет бизнес. Министерство рассматривает данный вопрос с учетом особенностей регионов. В ближайшее время вы точно узнаете по этому вопросу результаты работы", – заверил Ерлан Нысанбаев.

26 сентября министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев также рассказал, в каких регионах страны больше всего стихийных свалок.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил сделать более гибкими тарифы по вывозу мусора, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов.