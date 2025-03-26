#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Как рост тарифов повлияет на вывоз мусора в Казахстане

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, может ли рост тарифов на вывоз мусора обеспечить чистоту во всех дворах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, может ли министр гарантировать, что с ростом тарифов на вывоз мусора дворы во всех регионах Казахстана станут чище, экологичнее и безопаснее.

"С 2021 года, с момента принятия Экологического кодекса, акиматы не пересматривали тарифы с учетом многих факторов, поэтому сейчас этот процесс активно запущен. Я уже говорил, что из 211 районов и городов 150 уже приняли новые тарифы. По остальным, после сегодняшнего заседания, регионы ускорятся. Я уверен, что эти тарифы давно ждут компании, занимающиеся сбором, вывозом и переработкой мусора. Это окажет положительное влияние на объемы сбора и переработки отходов", – считает Ерлан Нысанбаев.

Журналисты уточнили: означает ли это, что даже в Астане жители больше не будут видеть горы мусора возле своих домов?

"Связывать все только с тарифами нельзя. Сегодня мы реализуем 67 проектов, направленных на решение этой проблемы. В чем суть проблемы? Почему мы видим кучи мусора в разных местах? Дело в том, что крупные регионы, в том числе большие города, не обеспечивают системный подход к управлению отходами", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

Он подчеркнул, что акиматы должны системно и с пониманием сути проблемы подходить к ее решению в каждом населенном пункте.

"Только тогда в сочетании с адекватными тарифами мы получим результат. Сегодня мы как раз этим и занимаемся. Из 67 проектов 43 направлены на переработку мусора", – озвучил Ерлан Нысанбаев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами до 1 сентября 2025 года разработать Концепцию управления всеми видами отходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии
Общество
11:51, Сегодня
Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии
Массовые протесты в Турции: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана
Общество
11:32, Сегодня
Массовые протесты в Турции: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана
В Минэкологии прокомментировали передачу земель нацпарка "Иле-Алатау"
Общество
11:21, Сегодня
В Минэкологии прокомментировали передачу земель нацпарка "Иле-Алатау"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: