Как рост тарифов повлияет на вывоз мусора в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, может ли рост тарифов на вывоз мусора обеспечить чистоту во всех дворах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, может ли министр гарантировать, что с ростом тарифов на вывоз мусора дворы во всех регионах Казахстана станут чище, экологичнее и безопаснее.

"С 2021 года, с момента принятия Экологического кодекса, акиматы не пересматривали тарифы с учетом многих факторов, поэтому сейчас этот процесс активно запущен. Я уже говорил, что из 211 районов и городов 150 уже приняли новые тарифы. По остальным, после сегодняшнего заседания, регионы ускорятся. Я уверен, что эти тарифы давно ждут компании, занимающиеся сбором, вывозом и переработкой мусора. Это окажет положительное влияние на объемы сбора и переработки отходов", – считает Ерлан Нысанбаев.

Журналисты уточнили: означает ли это, что даже в Астане жители больше не будут видеть горы мусора возле своих домов?

"Связывать все только с тарифами нельзя. Сегодня мы реализуем 67 проектов, направленных на решение этой проблемы. В чем суть проблемы? Почему мы видим кучи мусора в разных местах? Дело в том, что крупные регионы, в том числе большие города, не обеспечивают системный подход к управлению отходами", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

Он подчеркнул, что акиматы должны системно и с пониманием сути проблемы подходить к ее решению в каждом населенном пункте.

"Только тогда в сочетании с адекватными тарифами мы получим результат. Сегодня мы как раз этим и занимаемся. Из 67 проектов 43 направлены на переработку мусора", – озвучил Ерлан Нысанбаев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами до 1 сентября 2025 года разработать Концепцию управления всеми видами отходов.