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Токаев сообщил о важности привлечения немецких банков в ЦА

президент Центральной Азии, канцлер Германии Фото: Акорда
На встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков, сообщает Zakon.kz.

Глава государства также обратил внимание на необходимость эффективного взаимодействия в транспортно-транзитной сфере

"Сегодня Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям "Север – Юг", "Восток – Запад". Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа. Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров", – подчеркнул президент.

Также Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров.

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Олаф Шольц Токаев Касым-Жомарт Германия Центральная Азия
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