Токаев сообщил о важности привлечения немецких банков в ЦА

Фото: Акорда

На встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков, сообщает Zakon.kz.

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