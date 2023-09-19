Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ограничить экспорт угля могут в Казахстане

Ограничить экспорт угля могут в Казахстане Фото: unsplash
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 19 сентября 2023 года заявил о планах по ограничению экспорта угля из Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития в прошлом году вводило запрет на вывоз угля автотранспортом. В этой связи они поинтересовались, будут ли в этом году применяться те же механизмы.

"Да, планируем. На данный момент мы ввели ограничение по вывозу угля из страны автотранспортом, и в данный момент разрабатываем меры по ограничению экспорта угля", – заявил Канат Шарлапаев.

Он отметил, что суть действий Министерства промышленности и правительства в целом в том, чтобы защитить потребителей Казахстана.

"Существует социальный уголь, который продается по сниженной цене, и, к сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. И для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых и бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля", – пояснил Канат Шарлапаев.

28 августа 2023 года заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов сообщил о росте цен на уголь в предстоящем отопительном сезоне.

Читайте также

Казахстан ООН вода
О проблемах с водой заявил глава Казахстана на Генассамблее ООН
Казахстан ООН безопасность
Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности
Казахстан ООН ядерное
Президент РК: Отказ от ядерного оружие к 2045 году станет самым значительным вкладом
Мадина Мамырханова
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления