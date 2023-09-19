Ограничить экспорт угля могут в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 19 сентября 2023 года заявил о планах по ограничению экспорта угля из Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития в прошлом году вводило запрет на вывоз угля автотранспортом. В этой связи они поинтересовались, будут ли в этом году применяться те же механизмы.

"Да, планируем. На данный момент мы ввели ограничение по вывозу угля из страны автотранспортом, и в данный момент разрабатываем меры по ограничению экспорта угля", – заявил Канат Шарлапаев.

Он отметил, что суть действий Министерства промышленности и правительства в целом в том, чтобы защитить потребителей Казахстана.

"Существует социальный уголь, который продается по сниженной цене, и, к сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. И для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых и бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля", – пояснил Канат Шарлапаев.

28 августа 2023 года заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов сообщил о росте цен на уголь в предстоящем отопительном сезоне.