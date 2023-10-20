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Берик Бейсенгалиев: Микрофинансовые организации Казахстана не контролируются регулятором

Берик Бейсенгалиев: Микрофинансовые организации Казахстана не контролируются регулятором Фото: pixabay
Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев в ходе парламентских слушаний заявил, что микрофинансовые организации (МФО) Казахстана не контролируются регулятором.

По его словам, МФО имеют послабления в регулировании и не контролируются из-за большего количества.

"Это упущение регулятора", – добавил он.

"Из общего объема кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней, 63% – это потребительское беззалоговое кредитование на сумму 1,2 трлн тенге. Из них 1,7 млн человек уже находятся в достаточно опасной зоне с точки зрения устойчивости их финансовой стабильности".Берик Бейсенгалиев

Как говорится в публикации Kaztag, на 1 сентября почти 8,5 млн казахстанцев имеют кредиты на 18,1 трлн тенге. Их них половина – потребительские беззалоговые кредиты, отметил депутат.

Также, основным источником проблемных заемщиков являются займы МФО. Число проблемных заемщиков, с учетом проданных коллекторам займов, возросло в 28 раз с 2019 года.

Основные причины роста проблемных кредитов МФО: высокая процентная ставка, несоблюдение коэффициента долговой нагрузки, плохая оценка рисков и либеральное регулирование.

"Сегодня МФО вправе выдавать займы по эффективной ставке от 146% до 339% в год, в то время как банки – максимум 56% в год".Берик Бейсенгалиев

Для формального соблюдения требования регулятора, в части снижения доли проблемных займов в портфеле, МФО продали, по его данным, коллекторским компаниям 48% проблемных займов, которые не демонстрируются в отчетности и "искусственно" улучшили свой кредитный портфель почти в два раза – снизили 50% реальный риск до 28-29% по отчетности по кредитному портфелю.

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