Шарлапаев о передаче АМТ Казахстану: Это трагическое совпадение, а не какой-то план

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября рассказал, почему решение передать АО "АрселорМиттал Темиртау" в собственность Казахстана огласили только после трагедии на шахте им. Костенко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что 27 октября глава кабмина Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос ни слова не сказал о передаче АМТ Казахстану. Хотя, по словам Каната Шарлапаева, к такой договоренности власти и инвестор пришли еще 22 октября. Представители СМИ поинтересовались, почему эту информацию держали в тайне от общественности и раскрыли только после трагедии на шахте им. Костенко.

Глава Министерства промышленности пояснил, что в правительстве были озабочены сохранением рабочих мест и стремились не допустить остановки работы АМТ.

"Мы хотели обеспечить бесперебойную работу предприятия, поэтому переход права собственности в пользу Казахстана планировали анонсировать уже после заключения полноценного юридического соглашения. В этом была вся причина. Как правило, есть правила работы не только казахстанские, но и международные. Это правила работы компаний, чьи акции торгуются на рынках. Это материальная и значимая информация, и в данном случае мы были связаны соглашением о конфиденциальности с публичной компанией АМТ", – сказал Канат Шарлапаев.

По словам министра, соответствующую информацию АМТ и правительство распространили практически одновременно.

"В данном случае это больше трагическое совпадение, нежели какой-то план с нашей стороны. Мы ждали официального заключения полноценных юридически обязывающих договоров по переходу права собственности", – пояснил глава Министерства промышленности и строительства.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.