Сколько денег понадобится на новые инвестпроекты в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщил на пленарном заседании Сената Парламента РК, как формируют перечень новых крупных проектов в промышленности и каким образом эти проекты будут финансировать, сообщает корреспондент Zakоn.kz

Как сообщил глава ведомства, сейчас сформирован пул инвестиционных проектов, в том числе нишевых, в отраслях обрабатывающей промышленности. Часть из них уже активно реализуют, часть – на подготовительном этапе.

Особое внимание при этом уделят реализации поручений главы государства. В частности, создадут перечень крупных инвестпроектов, которые позволят сформировать кластеры высокого передела и станут основой промышленного каркаса страны на ближайшее время.

В целом отобранные проекты – крупные и капиталоемкие, общая их стоимость составляет 7 трлн тенге.

"Для отбора в пул крупных инвестпроектов Министерство предварительно предложило порядка 20 проектов по глубокой переработке металлов, тяжелому машиностроению, производству автокомпонентов и удобрений". Канат Шарлапаев

Министр добавил, что финансировать проекты будут преимущественно за счет иностранных инвестиций, в том числе займов международных финансовых организаций.

"Помимо этого, действующее законодательство страны предусматривает меры государственного стимулирования, которыми мы сможем покрыть некоторую часть затрат инвесторов. Для этого предусмотрены средства в размере свыше 620 млрд тенге. При этом государство будет придерживаться принципа "чем выше передел – тем больше поддержка". Канат Шарлапаев

Например, в черной металлургии предлагают проект по производству горячебрикетированного железа с объемом инвестиций на сумму 920 млрд тенге. Запуск производства обеспечит углубленную переработку железной руды и снабдит необходимым сырьем отечественные сталелитейные предприятия.

Еще один проект – электрометаллургический завод по производству сталей специального назначения. Порядка 80% готовой продукции после его реализации планируют поставлять на внутренний рынок. Из отечественной стали будут производить комплектующие для ж/д машиностроения – локомотивы, вагоны и их компоненты.

В отрасли цветной металлургии планируют создание медеплавильного завода с объемом инвестиций порядка 600 млрд тенге. Проект предусматривает полную переработку медного сырья до катодной меди внутри страны мощностью 300 тыс. тонн в год. Из них 99% планируют экспортировать в Китай, а на внутреннем рынке собираются реализовывать золото в слитках и серную кислоту. После реализации проекта по катодной меди Казахстан должен войти в число пяти крупнейших производителей мира после Китая, Японии, Чили и РФ.

По данным министра, в ж/д машиностроении планируют реализовать проект по производству пассажирских вагонов совместно со швейцарской компанией. Проект на 100% импортозамещающий.

"Здесь хотелось бы пояснить, что данный перечень является гибким, и с учетом потребности страны в реализации других нишевых проектов – по углехимии, металлообработке, переработке алюминия и других, перечень будут дополнять. Согласно анализу, выявленные потенциальные нишевые проекты мы прорабатываем совместно с МИД для поиска и "приземления" инвесторов. Данные проекты – капиталоемкие и высокотехнологичные, в этой связи Министерство проработает все благоприятные условия для их реализации, а также будет сопровождать в "ручном режиме". Это ускорение прохождения экспертизы проектных документов, обеспечение энергетическими ресурсами". Канат Шарлапаев

1 сентября 2023 года на совместном заседании палат Парламента РК глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Он акцентировал внимание на том, что в стране необходимо разработать конкретный перечень крупных инвестпроектов из не менее чем 15 пунктов.