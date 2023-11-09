Шарлапаев обозначил перспективы Казахстана в производстве электромобилей

На пленарном заседании Сената Парламента РК 9 ноября 2023 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о перспективах реализации инвестпроектов в отрасли цветной металлургии для производства электромобилей во всем мире, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что сейчас весь мир озабочен переходом на зеленую экономику.

"Приведу пример по меди. Весь мир озабочен переходом на зеленую экономику, на электрические двигатели для автомобилей. То есть в среднем в той же "Тесле" или других электрических автомобилях по 2-3 электрических двигателя, это 15-14 кг медной обмотки. Второй элемент, который очень важный, это критические минералы. Это то, из чего делают батарейки для автомобильных двигателей, к примеру. Этот рынок достаточно большими темпами растет". Канат Шарлапаев

Он добавил, что этот рынок в будущем будет только расти.

"И предел роста этому рынку пока не определен. То есть если все будут пересаживаться на электрические автомобили, и мир хочет достигнуть тех целей по зеленой экономике, которую он перед собой ставит в рамках международных соглашений. Во всем мире должно производство меди удвоиться. В этом плане, если мы производим готовый продукт, как катодную медь, то мы считаем, что у нас достаточно потенциала рынка, чтобы развиваться". Канат Шарлапаев

По его словам, в машиностроении и автомобилестроении проекты начали уже реализовываться.

"В этом плане думаю, что с точки зрения поиска инвесторов уже определенная работа была проведена. Мы понимаем, что обязательно иметь резерв из нескольких проектов, чтобы более приоритетные вещи делать. По поводу конкурентоспособности, и это достаточно важно, что Казахстан за счет своей ресурсной базы очень конкурентная страна". Канат Шарлапаев

Ранее он сообщил, что в Казахстане подготовлен перечень крупных инвестпроектов, среди которых также проекты в отрасли цветной металлургии. Здесь планируют создание медеплавильного завода с объемом инвестиций порядка 600 млрд тенге. Подробности можете узнать по ссылке.