Какие требования предъявляют к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау"

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр 4 ноября на брифинге в правительстве рассказал, каким требованиям должен соответствовать инвестор, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр заявил, что в первую очередь – обязательства по инвестированию в это производство.

"Продукция завода востребована. Однако, состояние его поддерживали. Порядка 100 млрд тенге в год "АрселорМиттал Темиртау" вкладывал, как они говорили, в развитие производства, но тем не менее это было поддержание производства, чтобы оно просто не остановилось. Также 2,5 года назад они давали обещание, что разработают инвестиционную программу, и три млрд долларов они вложат в производство. Это, начиная с Темиртауской ТЭЦ, потом отдельные производства. Это экологические мероприятия, они обязательства дали. Однако, этого сделано не было. Всячески затягивали". Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

По его словам, были неприемлемые условия, которые они выдвигали по будущему инвестиционному контракту. Поэтому профильное министерство, акимат, прекрасно знает – это предприятие, что там необходимо делать и как.

Скляр отметил, что после завершения сделки купли-продажи за инвестором будут строго следить



"Выполнение графика по инвестированию в первую очередь в промышленную безопасность", – сказал Роман Скляр.

Он напомнил, что люди гибли и на самом сталелитейном производстве.



"Угольная шахта – это источник повышенной опасности, то промышленные предприятия, там меры должны быть более строгие, но тем не менее оно не является источником именно повышенной опасности. Тем не менее там гибли люди, там останавливались производства, когда случались технологические аварии", – сказал первый заместитель премьер-министра РК.

Кроме того, по его словам, к инвестору будет и другое требование.



"Расширить ассортимент продукции. Вот сейчас они выпускают только в рулонах металлопрокат и жесть. 300 тысяч тонн жести, и все. Два вида продукции. Это тоже ненормально, если посмотреть на промышленные предприятия на металлургические в мире, узкой специализации, вы, наверное, увидите. Предприятие должно развиваться. Это системообразующее предприятие, крупный город Темиртау". Роман Скляр

Также Роман Скляр ответил на вопрос, сколько лет понадобится, чтобы навести порядок на шахтах.

"Залповые инвестиции, не только на шахтах, в целом по АМТ, более миллиарда долларов США, которые должны уже в ближайший год поступить, ну и их нужно еще осваивать. В течение 3-5 лет всего три млрд долларов в США, которые нужно именно вложить в производство". Первый заместитель премьер-министра РК

Также по его словам, в первую очередь – промышленная безопасность, экология, само производство,

"Чтобы не было уже черного снега", – сказал он.

Инвестор должен сохранить рабочие места, сейчас это порядка 30 тысяч человек, а также развивать МСБ вокруг предприятия, которые бы работали на долгосрочных контрактах.

"Наш инвестор должен развивать вокруг этого предприятия, производства, другие производства, малый и средний бизнес, которые бы работали на долгосрочных контрактах и помогали в целом экономике. Тогда Темиртау не будет моногородом, а будет городом промышленно развитым". Роман Скляр

4 ноября 2023 года стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.