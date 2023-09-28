В Минфине прокомментировали появление списка "иноагентов" и их личных данных

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената прокомментировал появление реестра лиц, финансируемых из иностранных источников, и опубликование в открытых источниках их личные данных, сообщает Zakon.kz.

Ержан Биржанов заверил, что все было сделано в рамках закона. Всю эту информацию собирают с 2018 года.

"По 239 налогоплательщикам возникли вопросы, что мы опубликовали личные данные, и то, что мы убрали их потом с сайта. Это не соответствует действительности. Относительно ИИН, БИН – в соответствии с 30 статьей Налогового кодекса данные о налогоплательщике и его идентификационный номер не являются налоговой тайной. Это делается в налоговых целях. Мы как фискальный орган руководствуемся кодексом. Поэтому мы можем размещать данные по налогоплательщикам по их ИИН. Для нас важна информация о налогоплательщике. Эти лица представили налоговую отчетность". Ержан Биржанов

Он добавил, что на сайтах Минфина сегодня по ИИН и БИН можно спокойно увидеть, является ли какое-либо лицо бездействующим налогоплательщиком или имеющим задолженность, чтобы при составлении договоров рассчитывать риски.

А реестр финансируемых из-за рубежа, по его словам, опубликовали, так как Казахстан имеет международное соглашение с FATF, в рамках которого нужно показывать источники финансирования.

"В рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа, уходят за рубеж, есть еще валютный контроль. Мы эти виды контроля осуществляем, чтобы мы могли противостоять преднамеренным переводам либо отслеживать прозрачность этих переводов. Такое требование было выставлено Казахстану. Органы госдоходов со следующего года получают дополнительные функции по валютному контролю совместно с Нацбанком. Такой закон уже принят, и в рамках него мы будем отслеживать переводы за рубеж. Это нам даст возможность пресекать факты вывода капитала". Ержан Биржанов

21 сентября стало известно, что Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов.

