Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Должностные лица КТЖ требовали от бизнесмена построить ж/д путь для нужд нацперевозчика

Должностные лица КТЖ требовали от бизнесменов построить ж/д путь для нужд нацперевозчика Фото: rail-news.kz
Сотрудники Павлодарской транспортной прокуратуры защитили права отечественного инвестора, который на протяжении семи месяцев не мог получить законный ответ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре (ГТП), установлено, что предприниматель в Экибастузе реализует два инвестиционных проекта на сумму свыше 2 млрд тенге в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы: строительство крупнейших в данном регионе логистического и строительного центров.

"Бизнесмену для дальнейшего полноценного развития проектов требовалось устройство подъездного пути. Однако отдельные должностные лица АО "НК "КТЖ" и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных средств дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика", – говорится в сообщении 1 декабря 2023 года.

В ГТП отметили, что ранее АО "НК "КТЖ" при схожей ситуации трем предпринимателям этой же области разъяснило об отсутствии необходимости технического условия на примыкание подъездного пути.

"Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем".Главная транспортная прокуратура

Как подчеркнули в ГТП, только после вмешательства транспортного прокурора национальной компанией "надуманный" административный барьер устранен, выставленные ранее требования перед бизнесменом отозваны.

"По акту прокуратуры руководством правления АО "НК "КТЖ" рассматривается степень виновности и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении технических условий".Главная транспортная прокуратура

Также в ГТП отметили, что такие незаконные действия со стороны оператора магистральной сети способствуют в конечном итоге завышению стоимости строительных материалов.

Материал по теме

Фиктивные путевки в санатории выписывали работникам КТЖ в Карагандинской области

6 ноября 2023 года стало известно, что каждого третьего работника КТЖ, имевшего право отдохнуть в санатории, "лечили" только на бумаге. Это обнаружили сотрудники Карагандинской транспортной прокуратуры. Подробности по ссылке выше.

Читайте также

Марат Султангазиев высказался о роли МСБ в экономическом развитии Алматинской области
Марат Султангазиев высказался о роли МСБ в экономическом развитии Алматинской области
Экономическое и инвестиционное развитие Алматинской области: как построить самую эффективную модель
Экономическое и инвестиционное развитие Алматинской области: как построить самую эффективную модель
Казахстан майнинг Сенат
В Минфине подробно рассказали о регулировании деятельности майнеров
Динара Халдарова
Казахстан Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: