Должностные лица КТЖ требовали от бизнесмена построить ж/д путь для нужд нацперевозчика

Сотрудники Павлодарской транспортной прокуратуры защитили права отечественного инвестора, который на протяжении семи месяцев не мог получить законный ответ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре (ГТП), установлено, что предприниматель в Экибастузе реализует два инвестиционных проекта на сумму свыше 2 млрд тенге в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы: строительство крупнейших в данном регионе логистического и строительного центров.

"Бизнесмену для дальнейшего полноценного развития проектов требовалось устройство подъездного пути. Однако отдельные должностные лица АО "НК "КТЖ" и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных средств дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика", – говорится в сообщении 1 декабря 2023 года.

В ГТП отметили, что ранее АО "НК "КТЖ" при схожей ситуации трем предпринимателям этой же области разъяснило об отсутствии необходимости технического условия на примыкание подъездного пути.

"Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем". Главная транспортная прокуратура

Как подчеркнули в ГТП, только после вмешательства транспортного прокурора национальной компанией "надуманный" административный барьер устранен, выставленные ранее требования перед бизнесменом отозваны.

"По акту прокуратуры руководством правления АО "НК "КТЖ" рассматривается степень виновности и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении технических условий". Главная транспортная прокуратура

Также в ГТП отметили, что такие незаконные действия со стороны оператора магистральной сети способствуют в конечном итоге завышению стоимости строительных материалов.

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