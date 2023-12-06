Доходы казахстанских таксистов выросли на 20% за год

Доходы транспортных предприятий Казахстана от услуг такси с января по октябрь 2023 года составили 4,7 млрд тенге. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики 6 декабря, доходы компаний такси составили 2,7% от общего объема пассажирских перевозок в Казахстане.

По обновленным данным Бюро национальной статистики, с января по октябрь 2023 года услугами такси воспользовались 41,6 млн пассажиров. Это на 3,7% больше, чем за такой же период в 2022 году.

Цены на проезд в такси в ноябре почти не изменились – поднялись всего на 0,1% за месяц. Наиболее заметно они повысились в сентябре (на 2,6%). А за год поездки в такси подорожали на 11,3%, что сравнимо с уровнем инфляции. Цены на проезд выросли в 18 регионах из 20, сильнее всего стоимость услуг таксистов повысилась в Алматы (+40,5%), Актюбинской (+22,1%) и Абайской (+13,3%) областях.





Инфографика Finprom.kz

Меньше всего цены на такси выросли в ЗКО и в Астане. В Карагандинской области они за год не изменились, а Восточно-Казахстанская область оказалась единственным регионом, где ездить в такси за год стало дешевле (-6%).



Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2023 года совокупный доход водителей-партнеров Яндекс Такси и подключенных к сервису таксопарков в Казахстане превысил 400 млрд тенге. Эта сумма включает доход водителей и таксопарков в 20 городах за совершенные поездки. Бюро национальной статистики рассчитывает свои данные о доходах таксистов по другой методике, поэтому его подсчеты намного скромнее.