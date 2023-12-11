Помощь фермерам: правительство выделило 31 млрд тенге на закупку пшеницы у аграриев

Правительство РК выделило более 31,3 млрд тенге на прямую закупку зерна у казахстанских аграриев. Это должно помочь фермерам, которые пострадали от неурожая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 11 декабря, для поддержки аграриев из резерва выделили средства на целевую закупку пшеницы четвертого и пятого классов, а также неклассной, напрямую у отечественных сельхозпроизводителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Постановление приняли, исполняя поручение президента Касым-Жомарта Токаева по оперативной поддержке аграриев, которые пострадали от неурожая и неблагоприятных погодных условий в 2023 году. На сумму в 31 млрд 375 млн тенге Продкорпорация закупит 350 тыс. тонн пшеницы.

В целом по стране полностью завершили уборку зерновых, собрав урожай на 16,9 млн гектаров. Аграрии намолотили 16,6 млн тонн зерна, в том числе 11,5 млн тонн пшеницы. Собранного урожая хватило на обеспечение внутренней потребности и отгрузки определенной доли зерна на экспорт.





"В ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам", – говорится в сообщении пресс-службы.

В целом в 2023 году на субсидирование АПК правительство из всех источников выделило 494 млрд тенге. Из республиканского бюджета на реализацию программы "Ауыл аманаты" также направили 100 млрд тенге.

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